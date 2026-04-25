Мер Афін пообіцяв врятувати історичний центр міста від масового туризму

Мер Афін збирається вжити заходів, спрямованих на зменшення кількості туристів в історичному центрі міста.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю The Guardian.

Мер Афін Харіс Дукас вважає, що початок туристичного сезону ставить значну частину історичного центру міста під загрозу "перенасичення" туристами. На його думку, цілі райони ризикують втратити свою автентичність через неконтрольований розвиток туристичної інфраструктури.

"Афіни не можуть функціонувати так, ніби це гігантський готель. Потрібні обмеження та правила. Міста також повинні мати право голосу щодо того, як вони розвиваються", – сказав Дукас.

Минулого року Афіни відвідали понад 8 мільйонів людей. Це рекорд для мегаполісу, який ще недавно вважався лише проміжною зупинкою на шляху до грецьких островів.

Як показало нещодавно опубліковане дослідження, проведене на замовлення міської влади, лише у сегменті короткострокової оренди кількість ночівель у популярному районі Плака, розташованому біля підніжжя Акрополя, з 2018 року зросла більш ніж удвічі.

Дукас обійняв посаду в 2024 році, обіцяючи "озеленити" місто, яке багато хто вважає найспекотнішою столицею континенту. За його керівництва в муніципалітеті площею 39 кв. км було висаджено приблизно 3 855 дерев.

Цього тижня Дукас повідомив, що скористається законопроєктом про землекористування в туризмі, який зараз обговорюється, щоб закликати до повної заборони нової підприємницької діяльності в історичному центрі міста.

"Ми зупинимо всі туристичні інвестиції в Плаці, яку я прагну врятувати. Там більше немає місця. Ні для короткострокової оренди, ні для апартаментів з обслуговуванням, ні для готелів, ні для будь-якого іншого туристичного використання. Ця територія перенасичена", – сказав він. Інвестори, за його словами, повинні перейти в інші "менш перенаселені" райони столиці.

Мер також висунув ідею заморозити дозволи на будівництво нових готелів. Це стало б продовженням аналогічної заборони, введеної правоцентристським урядом, яка обмежує короткострокову оренду в районах, звідки відкривається вид на Акрополь.

Нагадаємо, низку заходів проти масового туризму почала впроваджувати також італійська Венеція.

В іспанській Каталонії подвоїли туристичний збір у межах боротьби з масовим туризмом.