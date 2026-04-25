Мэр Афин пообещал спасти исторический центр города от массового туризма

Мэр Афин намерен принять меры, направленные на сокращение количества туристов в историческом центре города.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью The Guardian.

Мэр Афин Харис Дукас считает, что начало туристического сезона ставит значительную часть исторического центра города под угрозу "перенасыщения" туристами. По его мнению, целые районы рискуют потерять свою аутентичность из-за неконтролируемого развития туристической инфраструктуры.

"Афины не могут функционировать так, как будто это гигантский отель. Нужны ограничения и правила. Города также должны иметь право голоса в отношении того, как они развиваются", – сказал Дукас.

В прошлом году Афины посетили более 8 миллионов человек. Это рекорд для мегаполиса, который еще недавно считался лишь промежуточной остановкой на пути к греческим островам.

Как показало недавно опубликованное исследование, проведенное по заказу городских властей, только в сегменте краткосрочной аренды количество ночевок в популярном районе Плака, расположенном у подножия Акрополя, с 2018 года выросло более чем вдвое.

Дукас вступил в должность в 2024 году, пообещав "озеленить" город, который многие считают самой жаркой столицей континента. Под его руководством в муниципалитете площадью 39 кв. км было высажено примерно 3 855 деревьев.

На этой неделе Дукас сообщил, что воспользуется законопроектом о землепользовании в сфере туризма, который сейчас обсуждается, чтобы призвать к полному запрету новой предпринимательской деятельности в историческом центре города.

"Мы остановим все туристические инвестиции в Пласе, которую я стремлюсь спасти. Там больше нет места. Ни для краткосрочной аренды, ни для апартаментов с обслуживанием, ни для отелей, ни для какого-либо другого туристического использования. Эта территория перенасыщена", – сказал он. Инвесторы, по его словам, должны перейти в другие "менее перенаселенные" районы столицы.

Мэр также выдвинул идею заморозить разрешения на строительство новых отелей. Это стало бы продолжением аналогичного запрета, введенного правоцентристским правительством, который ограничивает краткосрочную аренду в районах, откуда открывается вид на Акрополь.

Напомним, ряд мер против массового туризма начала внедрять также итальянская Венеция.

В испанской Каталонии удвоили туристический сбор в рамках борьбы с массовым туризмом.