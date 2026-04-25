Пісторіус: поки немає жодних ознак виходу США з НАТО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не бачить ознак того, що США збираються вийти з НАТО.

Про це він сказав у інтерв’ю Rheinishe Post, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на запитання про те, чи сприймає він серйозно погрози президента Дональда Трампа вивести США з НАТО Пісторіус сказав, що оцінює політику за діями, а не за словами.

"Наразі немає жодних ознак того, що щось у цьому напрямку відбувається", – наголосив міністр.

Водночас, додав він, виключати цього не можна. "Тому я залишаюся при своїй думці: НАТО має стати більш європейським, щоб залишатися трансатлантичним", – зауважив Пісторіус.

Нагадаємо, на тлі війни в Ірані Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче певності у тому, що НАТО, центральну роль у якому відіграють США, все ще готовий дати адекватну відповідь у разі нападу Росії на одну з країн-членів блоку.