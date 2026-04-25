Писториус: пока нет никаких признаков выхода США из НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус не видит признаков того, что США собираются выйти из НАТО.

Об этом он заявил в интервью Rheinische Post, сообщает "Европейская правда".

В ответ на вопрос о том, воспринимает ли он всерьез угрозы президента Дональда Трампа вывести США из НАТО, Писториус сказал, что оценивает политику по делам, а не по словам.

"На данный момент нет никаких признаков того, что что-то в этом направлении происходит", – подчеркнул министр.

В то же время, добавил он, исключать этого нельзя. "Поэтому я остаюсь при своем мнении: НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим", – отметил Писториус.

Напомним, на фоне войны в Иране Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск хочет уверенности в том, что НАТО, центральную роль в котором играют США, все еще готово дать адекватный ответ в случае нападения России на одну из стран-членов блока.