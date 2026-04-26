Санду відвідає Україну до 40-ї річниці аварії на ЧАЕС

Президентка Молдови Мая Санду відвідає Україну для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським та участі у заходах до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Про це, як пише "Європейська правда", вона повідомила на сторінці у Facebook.

Санду повідомила, що відвідає Київ, де проведе переговори із Зеленським, а також Чорнобиль – для вшанування постраждалих у катастрофі на Чорнобильській АЕС.

Президентка Молдови наголосила, що ця аварія показала світу, що "катастрофи не мають кордонів".

"Арка, зведена над забрудненим реактором, є доказом того, що країни можуть робити надзвичайні речі, коли діють разом. Сьогодні нам потрібні така сама єдність і рішучість – щоб захистити мир у Європі. Місце Республіки Молдова – поруч із тими, хто обирає будувати, а не руйнувати", – написала вона.

Напередодні глава дипломатії ЄС Кая Каллас та Європейська комісія виступили зі спільною заявою до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, в якій закликали Росію зупинити атаки на ядерні об’єкти в Україні.

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого 2025 року російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, пошкодження саркофага були суттєві.