Санду посетит Украину к 40-й годовщине аварии на ЧАЭС

Президент Молдовы Майя Санду посетит Украину для переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и участия в мероприятиях, приуроченных к 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сообщила на своей странице в Facebook.

Санду сообщила, что посетит Киев, где проведет переговоры с Зеленским, а также Чернобыль – для почтения памяти пострадавших в катастрофе на Чернобыльской АЭС.

Президент Молдовы подчеркнула, что эта авария показала миру, что "катастрофы не имеют границ".

"Арка, возведенная над загрязненным реактором, является доказательством того, что страны могут совершать невероятные вещи, когда действуют вместе. Сегодня нам нужны такое же единство и решимость – чтобы защитить мир в Европе. Место Республики Молдова – рядом с теми, кто выбирает строить, а не разрушать", – написала она.

Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас и Европейская комиссия выступили с совместным заявлением к 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы, в котором призвали Россию прекратить атаки на ядерные объекты в Украине.

Напомним, в ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции, повреждения саркофага были существенными.