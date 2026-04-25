ЄС до річниці аварії на ЧАЕС закликав РФ зупинити атаки на ядерні об’єкти в Україні

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас та Європейська комісія виступили зі спільною заявою напередодні 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи

Як повідомляє "Європейська правда", текст заяви оприлюднила журналістам пресслужба Європейської служби зовнішніх справ.

У заяві сказано, що сорок років тому катастрофа на Чорнобильській АЕС стала однією з найстрашніших ядерних аварії в історії людства, а її справжні масштаби приховувалися радянською владою і стали зрозумілішими лише з плином часу.

"До сьогодні її наслідки залишаються суворим нагадуванням про те, що забезпечення ядерної безпеки залежить від прозорості, надійних гарантій та міжнародної співпраці. Проте сьогодні безперервні удари Москви по "Новому захисному укриттю" Чорнобильської АЕС … підривають десятиліття міжнародних зусиль та інвестицій на суму 2,1 млрд євро, спрямованих на пом’якшення наслідків катастрофи", – йдеться у заяві.

Водночас у ЄС наголошують, що незаконне захоплення та тривала окупація Росією Запорізької атомної електростанції значно підвищують ризик для життя людей та охорони довкілля. Так само систематичні атаки Москви на енергетичну інфраструктуру України загрожують стабільному енергопостачанню, необхідному для безпечної експлуатації ядерних об’єктів.

"У цю трагічну річницю ми закликаємо Росію негайно припинити всі атаки на ядерні об’єкти в Україні та дотримуватися "Семи незамінних принципів ядерної безпеки та фізичної безпеки під час збройного конфлікту". Росія буде притягнута до відповідальності за створення загрози громадській безпеці, повинна компенсувати завдані збитки та повернути Україні повний контроль над Запорізькою АЕС", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого 2025 року російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, пошкодження саркофага були суттєві.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас засудила російський удар дроном по Чорнобильській АЕС та сказала, що це ще раз показує, що Росія не шукає миру.