Мадяр: олігархи Орбана масово переказують кошти у віддалені країни, готуючись до втечі

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що угорські олігархи, які перебувають в оточенні чинного прем’єра Віктора Орбана, переказують значні суми коштів у віддалені країни у підготовці до втечі, та закликав їх заарештувати.

Про це, як пише "Європейська правда", Мадяр повідомив у відеозверненні у Facebook.

Лідер "Тиси" заявив, що угорські олігархи, пов’язані з Орбаном, активно готуються до втечі з Угорщини, переказуючи кошти до Об'єднаних Арабських Еміратів, Уругваю, Сполучених Штатів та інших віддалених країн.

За словами Мадяра, кілька родин олігархів вже покинули Угорщину, а родина мультимільярдера та друга Орбана Лоренца Месароша готується вилетіти до Дубая найближчими днями.

Мадяр закликав керівників Національної податкової та митної адміністрації негайно заморозити "вкрадені гроші", а також звернувся до правоохоронців із вимогою затримувати олігархів-втікачів.

"Я ще раз закликаю головного прокурора, начальника Національної поліції та голову Національної податкової та митної адміністрації заарештувати злочинців, які завдали шкоди угорському народу на багато тисяч мільярдів форинтів, і не дозволити їм втекти до тих країн, з яких поки що не відбувається екстрадиція, до формування уряду "Тиси"", – наголосив політик.

Напередодні угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані заявив, що ще поки чинний прем’єр Угорщини Віктор Орбан готує собі прихисток у США на випадок, якщо йому загрожуватиме правосуддя в Угорщині.

У суботу прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який іде у відставку, заявив, що відмовляється від депутатського мандата у новому парламенті, проте готовий і далі керувати своєю партією "Фідес", якщо його підтримає з’їзд.

Як відомо, за кілька годин після закриття виборчих дільниць в Угорщині у неділю прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

