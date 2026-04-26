Мадьяр: олигархи Орбана массово переводят средства в отдаленные страны, готовясь к бегству

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что венгерские олигархи, находящиеся в окружении действующего премьера Виктора Орбана, переводят значительные суммы средств в отдаленные страны в рамках подготовки к бегству, и призвал их арестовать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мадьяр сообщил в видеообращении на Facebook.

Лидер "Тисы" заявил, что венгерские олигархи, связанные с Орбаном, активно готовятся к бегству из Венгрии, перечисляя средства в Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Соединенные Штаты и другие отдаленные страны.

По словам Мадьяра, несколько семей олигархов уже покинули Венгрию, а семья мультимиллиардера и друга Орбана Лоренца Месароша готовится вылететь в Дубай в ближайшие дни.

Мадяр призвал руководителей Национальной налоговой и таможенной администрации немедленно заморозить "украденные деньги", а также обратился к правоохранителям с требованием задерживать беглых олигархов.

"Я еще раз призываю генерального прокурора, начальника Национальной полиции и главу Национальной налоговой и таможенной администрации арестовать преступников, нанесших ущерб венгерскому народу на многие тысячи миллиардов форинтов, и не позволить им бежать в те страны, из которых пока не происходит экстрадиция, до формирования правительства "Тисы"", – подчеркнул политик.

Накануне венгерский журналист-расследователь Саболч Пани заявил, что пока еще действующий премьер Венгрии Виктор Орбан готовит себе убежище в США на случай, если ему будет угрожать правосудие в Венгрии.

В субботу уходящий в отставку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отказывается от депутатского мандата в новом парламенте, однако готов и дальше руководить своей партией "Фидес", если его поддержит съезд.

Как известно, через несколько часов после закрытия избирательных участков в Венгрии в воскресенье премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

