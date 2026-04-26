Зеленський: Україна буде представлена на саміті НАТО в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь України на саміті НАТО, проведення якого заплановане в Туреччині на початку липня.

Про це він сказав під час пресконференції із президенткою Молдови Маєю Санду у неділю, 26 квітня, пише кореспондентка "Європейської правди".

Як відомо, саміт НАТО пройде 7–8 липня в Анкарі. У Зеленського запитали, чи візьме участь Україна в події.

"Щодо саміту НАТО. Україна буде представлена на саміті НАТО в Туреччині. Як, в якому форматі, хто, поки що рано сказати", – сказав він.

Нещодавно писали, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що союзники по НАТО повинні використати липневий саміт в Анкарі для налагодження відносин із президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Трамп в інтерв'ю британській газеті The Telegraph сказав, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.