Зеленский: Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие Украины в саммите НАТО, который запланирован в Турции на начало июля.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в воскресенье, 26 апреля, пишет корреспондент "Европейской правды".

Как известно, саммит НАТО пройдет 7–8 июля в Анкаре. У Зеленского спросили, примет ли участие Украина в мероприятии.

"Что касается саммита НАТО. Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции. Как, в каком формате, кто – пока рано говорить", – сказал он.

Недавно писали, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что союзники по НАТО должны использовать июльский саммит в Анкаре для налаживания отношений с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп в интервью британской газете The Telegraph сказал, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.