У Румунії виявили нові уламки дрона – втретє за два дні

В Румунії у повіті Тулча, що неподалік від кордону з Україною, знайшли нові фрагменти безпілотника після того, як напередодні було виявлено уламки російських дронів після нічної атаки на Одещину.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.

За інформацією відомства, фрагменти дрона було знайдено між населеними пунктами Лункавіца та Векерень у повіті Тулча.

Цю ділянку охороняють співробітники Міністерства внутрішніх справ. Туди також вирушили фахівці Міноборони та Служби розвідки Румунії для розслідування ситуації та забору фрагментів для експертного дослідження.

Зазначається, що за фактом скоєння злочину було розпочате розслідування, яке веде прокуратура при Апеляційному суді міста Констанца.

Напередодні у Міноборони Румунії повідомили про виявлення фрагментів безпілотника, що впав вранці 25 квітня у житловий район у муніципалітеті Галац і призвів до пошкодження майна. Пізніше знайдені рештки дрона були нейтралізовані групою спеціалістів Міністерства національної оборони, Міністерства внутрішніх справ та Румунської розвідувальної служби.

Увечері 25 квітня у румунському Міноборони повідомили про виявлення нових фрагментів дрона поблизу селища Векерень в повіті Тулча .

Уламки дронів були знайдені після того, як вночі 25 квітня Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну, зокрема і в районі румунсько-українського кордону.

Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла у суботу через інцидент із падінням дрона у районі міста Галац.