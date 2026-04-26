В Румынии обнаружили новые обломки дрона – уже в третий раз за два дня

В Румынии, в уезде Тулча, недалеко от границы с Украиной, нашли новые фрагменты беспилотника после того, как накануне были обнаружены обломки российских дронов после ночной атаки на Одесскую область.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство обороны Румынии .

По информации ведомства, фрагменты дрона были найдены между населенными пунктами Лункавица и Векерень в уезде Тулча.

Этот участок охраняют сотрудники Министерства внутренних дел. Туда также отправились специалисты Минобороны и Службы разведки Румынии для расследования ситуации и забора фрагментов для экспертного исследования.

Отмечается, что по факту совершения преступления было начато расследование, которое ведет прокуратура при Апелляционном суде города Констанца.

Накануне в Минобороны Румынии сообщили об обнаружении фрагментов беспилотника, который упал утром 25 апреля в жилой район в муниципалитете Галац и привел к повреждению имущества. Позже найденные остатки дрона были обезврежены группой специалистов Министерства национальной обороны, Министерства внутренних дел и Румынской разведывательной службы.

Вечером 25 апреля в румынском Минобороны сообщили об обнаружении новых фрагментов дрона вблизи поселка Векерень в уезде Тулча.

Обломки дронов были найдены после того, как ночью 25 апреля Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку на Украину, в том числе и в районе румынско-украинской границы.

Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла в субботу из-за инцидента с падением дрона в районе города Галац.