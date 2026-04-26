В Румынии обнаружили новые обломки дрона – уже в третий раз за два дня
В Румынии, в уезде Тулча, недалеко от границы с Украиной, нашли новые фрагменты беспилотника после того, как накануне были обнаружены обломки российских дронов после ночной атаки на Одесскую область.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство обороны Румынии.
По информации ведомства, фрагменты дрона были найдены между населенными пунктами Лункавица и Векерень в уезде Тулча.
Этот участок охраняют сотрудники Министерства внутренних дел. Туда также отправились специалисты Минобороны и Службы разведки Румынии для расследования ситуации и забора фрагментов для экспертного исследования.
Отмечается, что по факту совершения преступления было начато расследование, которое ведет прокуратура при Апелляционном суде города Констанца.
Накануне в Минобороны Румынии сообщили об обнаружении фрагментов беспилотника, который упал утром 25 апреля в жилой район в муниципалитете Галац и привел к повреждению имущества. Позже найденные остатки дрона были обезврежены группой специалистов Министерства национальной обороны, Министерства внутренних дел и Румынской разведывательной службы.
Вечером 25 апреля в румынском Минобороны сообщили об обнаружении новых фрагментов дрона вблизи поселка Векерень в уезде Тулча.
Обломки дронов были найдены после того, как ночью 25 апреля Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку на Украину, в том числе и в районе румынско-украинской границы.
Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла в субботу из-за инцидента с падением дрона в районе города Галац.