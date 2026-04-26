Трамп каже, що веде "хороші розмови" із Зеленським та Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, 26 квітня, що веде "хороші розмови" зі своїм українським візаві Володимиром Зеленським та з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це він сказав у інтерв'ю в програмі "The Sunday Briefing" для Fox News, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що США "працюють над ситуацією з Росією, Росією та Україною", а також висловив сподівання, що війну вдасться врегулювати.

"Я дійсно спілкуюся з ним (Путіним, – Ред.), і я дійсно спілкуюся з президентом Зеленським, і це хороші розмови", – сказав він.

Також Трамп повторив наратив про "ненависть між Путіним та Зеленським".

"Ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським – це смішно. Це божевілля. А ненависть – це погана річ. Ненависть – це погана річ, коли ти намагаєшся щось вирішити, але це станеться", – додав він.

Нещодавно Зеленський визнав, що війна в Ірані відвернула увагу від агресії Росії проти його країни, і є великий ризик того, що зусилля з припинення бойових дій в Україні не можуть поновитися до закінчення конфлікту в Ірані.

На початку квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність провести наступний раунд переговорів щодо завершення російсько-української війни.

25 квітня Зеленський під час візиту в Азербайджан заявив, що Україна готова до чергового раунду мирних перемовин з РФ у тристоронньому форматі і на території Азербайджану.