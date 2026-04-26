Трамп заявляет, что ведет "конструктивные переговоры" с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, 26 апреля, что ведет "конструктивные переговоры" со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в интервью в программе "The Sunday Briefing" для Fox News, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что США "работают над ситуацией с Россией, Россией и Украиной", а также выразил надежду, что войну удастся урегулировать.

"Я действительно общаюсь с ним (Путиным, – Ред.), и я действительно общаюсь с президентом Зеленским, и это хорошие разговоры", – сказал он.

Также Трамп повторил нарратив о "ненависти между Путиным и Зеленским".

"Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским – это смешно. Это безумие. А ненависть – это плохая вещь. Ненависть – это плохая вещь, когда ты пытаешься что-то решить, но это произойдет", – добавил он.

Недавно Зеленский признал, что война в Иране отвлекла внимание от агрессии России против его страны, и существует большой риск того, что усилия по прекращению боевых действий в Украине не могут возобновиться до окончания конфликта в Иране.

В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность провести следующий раунд переговоров по завершению российско-украинской войны.

25 апреля Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что Украина готова к очередному раунду мирных переговоров с РФ в трехстороннем формате и на территории Азербайджана.