Євродепутат: у питанні допомоги Україні Європі більше не варто робити великі ставки на США

Депутат Європейського парламенту Урмас Пает вважає, що європейцям не слід робити великі ставки на США у питанні допомоги Україні.

Про це він розповів у інтерв’ю ERR, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи роль США у мирному процесі щодо України, євродепутат відзначив, що росіяни користуються ситуацією, яка виникла через напруженість у відносинах між Америкою та Європою.

"Ми бачимо, що увага Америки та її президента сьогодні прикута до Ірану та Близького Сходу. З Вашингтона часом доносяться навіть радісні вигуки про те, що було правильним рішенням припинити військову допомогу Україні. Останнім часом Україна отримувала американську зброю лише завдяки тому, що європейські країни її оплачували", – констатував Пает.

За його словами, в останні тижні лунають побоювання, що дефіцит навіть цієї зброї зростає, оскільки вона у великих обсягах витрачається у війні проти Ірану.

"У цьому сенсі Європа має ще серйозніше замислитися над тим, що їй самій потрібно продовжувати робити набагато більше. Звичайно, добре і чудово, що Америка допомагає, але, дивлячись на реальну картину, у сьогоднішній ситуації на неї більше не можна робити занадто великі ставки", – вважає естонський євродепутат.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зіштовхнулася з дефіцитом засобів протиповітряної оборони попри те, що постачання американського озброєння за програмою PURL триває безперебійно.

Також Зеленський повідомив, що під час неформального саміту країн Європейського Союзу ще три країни приєдналися до програми PURL.