Евродепутат: в вопросе помощи Украине Европе больше не стоит делать большие ставки на США

Депутат Европейского парламента Урмас Пает считает, что европейцам не следует делать большие ставки на США в вопросе помощи Украине.

Об этом он рассказал в интервью ERR, сообщает "Европейская правда".

Комментируя роль США в мирном процессе по Украине, евродепутат отметил, что россияне пользуются ситуацией, возникшей из-за напряженности в отношениях между Америкой и Европой.

"Мы видим, что внимание Америки и ее президента сегодня приковано к Ирану и Ближнему Востоку. Из Вашингтона порой доносятся даже радостные возгласы о том, что было правильным решением прекратить военную помощь Украине. В последнее время Украина получала американское оружие только благодаря тому, что европейские страны его оплачивали", – констатировал Пает.

По его словам, в последние недели звучат опасения, что дефицит даже этого оружия растет, поскольку оно в больших объемах расходуется в войне против Ирана.

"В этом смысле Европа должна еще серьезнее задуматься над тем, что ей самой нужно продолжать делать гораздо больше. Конечно, хорошо и замечательно, что Америка помогает, но, глядя на реальную картину, в сегодняшней ситуации на нее больше нельзя делать слишком большие ставки", – считает эстонский евродепутат.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина столкнулась с дефицитом средств противовоздушной обороны, несмотря на то, что поставки американского вооружения по программе PURL продолжаются бесперебойно.

Также Зеленский сообщил, что во время неформального саммита стран Европейского Союза еще три страны присоединились к программе PURL.