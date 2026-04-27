У Польщі закликають ЄС створити нові джерела фінансування на оборону

У Варшаві закликають створити нові європейські джерела фінансування для оборонних витрат, щоб уникнути надмірного навантаження на бюджети.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський та міністри держав Балтії минулого тижня домовилися посилювати співпрацю і координацію у сфері витрат на оборону, що може включати і спільне просування у ЄС заклику до більшої підтримки країнам-членам, які збільшують витрати на оборону.

Польща є лідером серед країн НАТО за обсягами оборонних витрат відносно розміру своєї економіки.

У спілкуванні з Bloomberg News Доманський зауважив, що дефіцит бюджету Польщі сягнув 7,3% ВВП (тоді як прийнятним порогом за правилами ЄС є 3%) і такий стан справ не можна залишити, але фінансування на оборону залишається пріоритетною статтею витрат.

"Ми розбудовуємо велику широку коаліцію, тому що ми потребуємо "свіжих" грошей, нових ресурсів… У нас дуже великі витрати на оборону. Тож потрібно більше європейської солідарності та нові інструменти", – зазначив він на полях конференції у Вільнюсі.

Раніше Доманський публічно згадував, що веде перемовини про ініціативу спільного фінансування та закупівель у сфері оборони, очолювану Нідерландами, Британією та Фінляндією, так званий Multilateral Defense Mechanism.

Прем’єр країни Дональд Туск минулого тижня зазначив, що лідери країн ЄС готові змінити правила, аби оборонні витрати, у тому числі підтримка за програмою SAFE, не "роздувала" дефіцит бюджету.

Нагадаємо, участь Польщі у програмі SAFE стало темою гострих суперечок між урядом і президентом Польщі. Думки польського суспільства також розділилися майже навпіл.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), головним чинником глобального зростання військових витрат у 2025 році стало збільшення витрат у Європі.