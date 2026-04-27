В Польше призывают ЕС создать новые источники финансирования на оборону

В Варшаве призывают создать новые европейские источники финансирования для оборонных расходов, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на бюджеты.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Министр финансов Польши Анджей Доманский и министры государств Балтии на прошлой неделе договорились усиливать сотрудничество и координацию в сфере расходов на оборону, что может включать и совместное продвижение в ЕС призыва к большей поддержке странам-членам, которые увеличивают расходы на оборону.

Польша является лидером среди стран НАТО по объемам оборонных расходов относительно размера своей экономики.

В общении с Bloomberg News Доманский отметил, что дефицит бюджета Польши достиг 7,3% ВВП (тогда как приемлемым порогом по правилам ЕС является 3%) и такое положение дел нельзя оставить, но финансирование на оборону остается приоритетной статьей расходов.

"Мы развиваем большую широкую коалицию, потому что мы нуждаемся в "свежих" деньгах, новых ресурсах... У нас очень большие расходы на оборону. Поэтому нужно больше европейской солидарности и новые инструменты", – отметил он на полях конференции в Вильнюсе.

Ранее Доманский публично упоминал, что ведет переговоры об инициативе совместного финансирования и закупок в сфере обороны, возглавляемую Нидерландами, Британией и Финляндией, так называемый Multilateral Defense Mechanism.

Премьер страны Дональд Туск на прошлой неделе отметил, что лидеры стран ЕС готовы изменить правила, чтобы оборонные расходы, в том числе поддержка по программе SAFE, не "раздувала" дефицит бюджета.

Напомним, участие Польши в программе SAFE стало темой острых споров между правительством и президентом Польши. Мнения польского общества также разделились почти пополам.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира(SIPRI), главным фактором глобального роста военных расходов в 2025 году стало увеличение расходов в Европе.