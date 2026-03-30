Опитування: поляки розділилися у підтримці проєктів з переозброєння

Близько 51% відсоток поляків підтримують участь Польщі в ініціативі ЄС з переозброєння SAFE; паралельне опитування показує, що 46% підтримують проєкт-альтернативу, ініційований президентом Каролем Навроцьким.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування центру CBOS, передає RMF24.

Учасників опитування попросили висловити ставлення до участі Польщі в ініціативі SAFE та до ідеї Навроцького фінансувати закупівлю військової техніки з прибутку Національного банку.

Одночасно обидві пропозиції підтримують 17%.

Про підтримку програми SAFE заявило 51% респондентів. З них – 36% "точно" підтримують, а 15% "частково".

9% "скоріше проти" проєкту ЄС, а 27% – "категорично проти".

Щодо президентської ініціативи, то 46% опитаних висловлюють підтримку цій ідеї. 14% проголосували "скоріше" проти, а 23% "точно" проти.

Програма з переозброєння ЄС, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння, викликала політичні дискусії та стала головним предметом суперечок між президентом Каролем Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

12 березня Навроцький оголосив, що вирішив накласти вето на закон про участь у програмі ЄС SAFE.

Натомість президент презентував свою версію програми з переозброєння "SAFE 0%", кошти для якої надходитимуть з бюджету Польщі.

Після вето польського президента щодо програми SAFE уряд ухвалив постанову про виділення коштів на оборону, яка дозволить Польщі долучитися до механізму.

Джерела в ЄС повідомили, що ветування президентом Польщі Каролем Навроцьким закону про участь його країни у програмі ЄС з переозброєння SAFE не вплинуло на роботу Єврокомісії над оформленням угоди про позику для Варшави.