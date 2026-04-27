SIPRI: Європа стала головним двигуном зростання військових витрат у світі

Головним чинником глобального зростання військових витрат у 2025 році стало збільшення витрат у Європі на 14% – до $864 млрд доларів.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

За даними SIPRI, у 2025 році 29 європейських членів НАТО витратили загалом $559 млрд доларів, причому у 22 з них військові витрати становили щонайменше 2% ВВП. Найбільше коштів на оборону у цій групі витратила Німеччина: її витрати зросли на 24% порівняно з попереднім роком і склали $114 млрд.

Військові витрати Німеччини перевищили поріг у 2% вперше з 1990 року, досягнувши 2,3% ВВП у 2025 році.

Військові витрати Іспанії зросли на 50% до $40,2 млрд доларів, що також призвело до перевищення військового навантаження понад 2% ВВП вперше з 1994 року.

Україна, яка у 2025 році посіла сьоме місце за обсягом військових видатків, збільшила витрати на 20% – до $84,1 млрд доларів, що становить 40% ВВП.

У період з 2024 по 2025 рік військові видатки Великої Британії скоротилися на 2% і склали $89 млрд. У той же час військові видатки Франції зросли на 1,5% і склали $68 млрд.

"У 2025 році військові витрати європейських членів НАТО зростали швидше, ніж будь-коли з 1953 року, що відображає постійне прагнення Європи до самодостатності поряд із посиленням тиску з боку Сполучених Штатів щодо посилення розподілу навантаження в рамках Альянсу", – зазначила Джейд Гіберто Рікард, дослідниця Програми військових витрат та виробництва озброєння SIPRI.

"Оскільки держави прагнуть досягти нових цілей НАТО щодо витрат, узгоджених у 2025 році, існує ризик, що межі між військовими та іншими "пов’язаними з обороною та безпекою" витратами стануть розмитими, що знизить прозорість та ще більше ускладнить оцінку військового потенціалу", – додала дослідниця.

За даними SIPRI, світові витрати на зброю продовжують зростати 11 рік поспіль, при цьому США, Китай і Росія виділяють найбільше грошей серед усіх країн світу. У 2025 році світові військові витрати зросли на 2,9% – до 2,89 трлн доларів.

Також дані SIPRI свідчать, що Німеччина значно збільшила експорт озброєння, випередивши Китай і посівши четверте місце у світі.