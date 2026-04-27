В ЕС рассказали о встрече высокого уровня 11 мая по поводу похищенных Россией украинских детей

В ходе встречи высокого уровня по возвращению депортированных Россией украинских детей 11 мая в Брюсселе, которую совместно возглавят Евросоюз, Украина и Канада, будут обсуждены конкретные шаги по возвращению детей в Украину и привлечению России к ответственности.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды", заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер 27 апреля в Брюсселе.



"11 мая высокая представительница (ЕС по иностранным делам Кая Каллас) и еврокомиссар (по вопросам расширения Марта) Кос проведут встречу высокого уровня для дальнейшей поддержки возвращения украинских детей в Украину, эта встреча будет совместно возглавлена Канадой и Украиной на министерском уровне", – сообщила Хиппер.



Она подчеркнула, что участники встречи сосредоточатся "на очень конкретных действиях в рамках дальнейшей работы по результатам этой встречи".



"А именно: обеспечение возвращения детей, помощь им также в восстановлении и отстройке их жизни, и в частности, привлечение России к ответственности за эти отвратительные действия", – рассказала пресс-секретарь.



Хиппер напомнила, что "с начала российской захватнической войны против Украины более 20 000 украинских детей были незаконно депортированы, а также принудительно перемещены в Россию и на временно оккупированные территории".



"Только на прошлой неделе мы утвердили 20-й пакет санкций, в котором мы взяли под прицел еще шестерых человек (виновных в депортации украинских детей). Таким образом, сейчас в списке более 100 человек, включая Путина", – подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.



Она сообщила, что, "по данным украинских властей, 2100 украинских детей, которые были незаконно вывезены Россией, вернулись в Украину, и из них 150 возвращены в этом году".



Как сообщала "Европейская правда", ранее главный дипломат ЕС Кая Каллас объявила, что проведет встречу Международной коалиции по возвращению украинских детей 11 мая в Брюсселе.



Ранее стало известно, что Европол разыскал около 45 детей, которых россияне насильно вывезли из Украины, в рамках инициативы, к которой также присоединились Международный уголовный суд и эксперты из разных стран ЕС и США.



В Белом доме в начале апреля заявили, что первая леди США Мелания Трамп в четвертый раз помогла с возвращением похищенных украинских детей к их семьям.