Німецькі консерватори вимагають від фон дер Ляєн реформ в Єврокомісії

Блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) канцлера Німеччини Фрідріха Мерца представить президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн перелік з 27 вимог, які мають на меті скоротити бюрократію в її відомстві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посилання на джерела в ХДС/ХСС.

Фон дер Ляєн, яка сама належить до ХДС/ХСС, 27 квітня прибула до Берліна на партійну конференцію. Очікується, що під час зустрічі група висуне їй жорсткіші вимоги щодо скорочення "обтяжливих правил" ЄС, які тиснуть на німецький бізнес.

Проєкт стратегічного документа ХДС/ХСС під назвою "Порядок денний сталого скорочення бюрократії на рівні ЄС" містив перелік із 27 вимог, спрямованих до Єврокомісії.

Один із запропонованих заходів полягає в тому, щоб передати виконавчу владу ЄС під нагляд окремого органу, який матиме право вето щодо будь-якого нового законодавства, запропонованого Європейською комісією.

Пропонується створити цей наглядовий орган або як нову структуру на європейському рівні, або шляхом розширення компетенцій Ради з регуляторного контролю, яка наразі є дорадчим органом Єврокомісії. Водночас така реорганізація інституційної структури ЄС, ймовірно, вимагатиме змін до договорів про функціонування блоку.

Інший запропонований захід закликає європейські інституції "запропонувати більш обмежене тлумачення своїх повноважень" та розглянути можливість скорочення кількості персоналу.

Парламентська група ХДС/ХСС, яка входить до Європейської народної партії, прагне посилити свій вплив на Брюссель у спробі скоротити регулювання з боку Єврокомісії.

У лютому лідери Європейського Союзу домовилися про широкий спектр зобов'язань щодо поліпшення функціонування внутрішнього ринку спільноти, щоб європейські підприємства могли бути конкурентоспроможними та вистояти в агресивній економічній конкуренції з США та Китаєм.

Також писали, що прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш планує шукати підтримку в Європі для зменшення регулювання ЄС, оскільки це нібито гальмує загальноєвропейську промисловість, яка бореться за виживання.