Немецкие консерваторы требуют от фон дер Ляйен реформ в Еврокомиссии

Блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) канцлера Германии Фридриха Мерца представит президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен перечень из 27 требований, направленных на сокращение бюрократии в ее ведомстве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на источники в ХДС/ХСС.

Фон дер Ляйен, которая сама входит в блок ХДС/ХСС, 27 апреля прибыла в Берлин на партийную конференцию. Ожидается, что во время встречи группа выдвинет ей более жесткие требования по сокращению "обременительных правил" ЕС, которые давят на немецкий бизнес.

Проект стратегического документа ХДС/ХСС под названием "Повестка дня устойчивого сокращения бюрократии на уровне ЕС" содержал перечень из 27 требований, адресованных Еврокомиссии.

Одна из предложенных мер заключается в том, чтобы передать исполнительную власть ЕС под надзор отдельного органа, который будет иметь право вето в отношении любого нового законодательства, предложенного Европейской комиссией.

Предлагается создать этот надзорный орган либо как новую структуру на европейском уровне, либо путем расширения полномочий Совета по регуляторному контролю, который в настоящее время является консультативным органом Еврокомиссии. В то же время такая реорганизация институциональной структуры ЕС, вероятно, потребует изменений в договорах о функционировании блока.

Другая предложенная мера призывает европейские институты "предложить более ограниченное толкование своих полномочий" и рассмотреть возможность сокращения численности персонала.

Парламентская группа ХДС/ХСС, входящая в Европейскую народную партию, стремится усилить свое влияние на Брюссель в попытке сократить регулирование со стороны Еврокомиссии.

В феврале лидеры Европейского Союза договорились о широком спектре обязательств по улучшению функционирования внутреннего рынка сообщества, чтобы европейские предприятия могли быть конкурентоспособными и выстоять в агрессивной экономической конкуренции с США и Китаем.

Также писали, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш планирует искать поддержку в Европе для сокращения регулирования ЕС, поскольку это якобы тормозит общеевропейскую промышленность, которая борется за выживание.