Мерц вважає євроінтеграцію України передумовою для досягнення миру

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пов’язав європейську інтеграцію України із завершенням війни, яка, за його словами, ймовірно, завершиться територіальними поступками з боку Києва.

Як пише "Європейська правда", про це Мерц заявив у виступі в гімназії міста Марсберг, передає Die Welt.

Глава німецького уряду припустив можливість укладення мирного договору між Росією та Україною, який міститиме територіальні поступки, а отже, вимагатиме проведення загальноукраїнського референдуму.

"У певний момент Україна підпише угоду про припинення вогню; у певний момент, сподіваємося, мирний договір з Росією. Тоді може статися так, що частина території України більше не буде українською", – сказав Мерц.

Канцлер переконаний, що для отримання більшості голосів за таку мирну угоду президент України Володимир Зеленський повинен мати конкретні запевнення від ЄС щодо майбутнього членства Києва.

"Якщо президент Зеленський хоче донести це до власного населення та отримати для цього більшість, і йому потрібно провести референдум з цього приводу, то він повинен одночасно сказати народу: "Я відкрив вам шлях до Європи", – заявив німецький канцлер.

За словами Мерца, ЄС повинен вжити щодо України заходів, які будуть "надійними, незворотними та в кінцевому підсумку приведуть до повноправного членства в Європейському Союзі".

Нещодавно на саміті ЄС на Кіпрі німецький канцлер запропонував, щоб представники України спочатку могли брати участь у засіданнях Європейської ради, Європейського парламенту або Єврокомісії, але не мали там права голосу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не зацікавлена в неповному членстві в ЄС, навівши паралелі з тим, що Європі не цікава "обмежена" українська армія.

Згодом він знову відкинув ідею "символічного" членства в ЄС, наголосивши на тому, що боротьба України для захисту Європи не є символічною, і вона заслуговує стати повноправним членом блоку.

