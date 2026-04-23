Зеленський про "символічне" членство в ЄС: Україна захищає Європу не символічно

Президент Володимир Зеленський відкинув ідею "символічного" членства в ЄС, наголосивши на тому, що боротьба України для захисту Європи не є символічною, і вона заслуговує стати повноправним членом блоку.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з журналістами.

У президента запитали про його погляд на ідею Франції та Німеччини, які, за даними ЗМІ, розглядають варіанти "символічного" вступу України в ЄС. Ця пропозиція виключає доступ Києва до спільного бюджету блоку та право голосу до набуття повноцінного членства.

Зеленський подякував країнам ЄС, які шукають способи пришвидшення вступу України, однак зауважив, що ідея неповноцінного членства є неприйнятною.

"Україні не потрібно символічне членство для ЄС. Україна безумовно захищає Європу. І захищає Європу не символічно, а реально, гинуть люди… Ми захищаємо спільні європейські цінності. Я вважаю, що ми заслуговуємо на повноправне членство Європейського Союзу", – відповів президент.

Зеленський також попередив українські інституції, які займаються євроінтеграцією, "не шукати символічного членства в ЄС". У цьому контексті він нагадав про "символічність" Будапештського меморандуму та гарантій безпеки.

"Я це не підтримую. Народ це не підтримує. Найголовніше – нам достатньо вже символічних союзів. Будапештський меморандум, символічні гарантії безпеки, НАТО, символічний шлях до НАТО. Ми заслуговуємо на повноправне членство в різних союзах", – відповів він.

Днями віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна готова відкласти отримання деяких пільг від Європейського Союзу, щоб прискорити процес вступу до ЄС.

Раніше президент України Володимир Зеленський вже заявив, що Україна не зацікавлена в неповному членстві в ЄС, навівши паралелі з тим, що Європі не цікава "обмежена" українська армія.