У Німеччині розпочався суд у справі нападу на завод ізраїльської оборонної компанії

У понеділок, 27 квітня, у німецькому Штутгарті перед судом постали п’ятеро осіб, яких звинувачують у заподіянні збитків на суму близько 1 млн євро на німецькому підприємстві ізраїльської оборонної компанії.

Про це пише Augsburger Allgemeine, передає "Європейська правда".

Прокурори стверджують, що підсудні, віком від 25 до 40 років, незаконно проникли на територію підприємства та вигукували пропалестинські гасла, розбиваючи офісне обладнання, вимірювальні прилади та вікна на підприємстві у південному місті Ульм.

Згідно з обвинуваченням, підсудні діяли як члени організації Palestine Action Germany, яка згодом опублікувала відео, в яких взяла на себе відповідальність за напад.

За даними прокурорів, обвинувачені, імена яких не називаються, є громадянами Ірландії, Великої Британії, Іспанії та Німеччини.

Як зазначається, понівечений офіс належав ізраїльській оборонній електронній компанії Elbit Systems. Суд не назвав Elbit ціллю нападу в Ульмі, але зазначив, що компанія була об’єктом нападів груп Palestine Action у 2024 році.

Варто зазначити, що Palestine Action заборонили у липні 2025 року після серії акцій проти пов’язаних з Ізраїлем оборонних компаній у Британії, яким блокували вхід або обливали його червоною фарбою.

Найвідомішою витівкою стало пошкодження літаків на авіабазі Королівських повітряних сил Британії – що стало ключовим тригером для заборони.

Наприкінці листопада адвокати пропалестинської групи звернулися до суду з метою скасування її класифікації як терористичної організації.