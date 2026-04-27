В Германии начался суд по делу о нападении на завод израильской оборонной компании

В понедельник, 27 апреля, в немецком Штутгарте перед судом предстали пять человек, которых обвиняют в нанесении ущерба на сумму около 1 млн евро на немецком предприятии израильской оборонной компании.

Об этом пишет Augsburger Allgemeine, передает "Европейская правда".

Прокуроры утверждают, что подсудимые, в возрасте от 25 до 40 лет, незаконно проникли на территорию предприятия и выкрикивали пропалестинские лозунги, разбивая офисное оборудование, измерительные приборы и окна на предприятии в южном городе Ульм.

Согласно обвинению, подсудимые действовали как члены организации Palestine Action Germany, которая впоследствии опубликовала видео, в которых взяла на себя ответственность за нападение.

По данным прокуроров, обвиняемые, имена которых не называются, являются гражданами Ирландии, Великобритании, Испании и Германии.

Как отмечается, разгромленный офис принадлежал израильской оборонной электронной компании Elbit Systems. Суд не назвал Elbit целью нападения в Ульме, но отметил, что компания была объектом нападений групп Palestine Action в 2024 году.

Стоит отметить, что Palestine Action запретили в июле 2025 года после серии акций против связанных с Израилем оборонных компаний в Великобритании, которым блокировали вход или обливали его красной краской.

Самой известной выходкой стало повреждение самолетов на авиабазе Королевских ВВС Великобритании – что стало ключевым триггером для запрета.

В конце ноября адвокаты пропалестинской группы обратились в суд с целью отмены ее классификации как террористической организации.