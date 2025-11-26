Заборонена у Британії група Palestine Action оскаржує в суді своє визнання терористичною

Адвокати пропалестинської групи, яка була заборонена британським урядом, звернулися до суду з метою скасування її класифікації як терористичної організації.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Palestine Action просить Високий суд винести рішення про те, що уряд помилився, класифікувавши її як терористичну групу.

Раза Хусайн, адвокат співзасновниці Palestine Action Худи Амморі, заявив, що заборона була "необдуманим, дискримінаційним, позбавленим належного судового розгляду, авторитарним зловживанням законодавчою владою".

Десятки прихильників групи протестували біля будівлі Вищого суду на початку триденного слухання у середу, 26 листопада, і декілька з них було заарештовано.

Фото: АР

Фото: АР

Palestine Action була заборонена незабаром після того, як у червні деякі її члени вдерлися на авіабазу RAF Brize Norton і пошкодили два літаки, за що чотирьом членам було висунуто звинувачення.

13 вересня десятки тисяч протестувальників пройшли центром Лондона, несучи прапори Англії і Британії, в рамках демонстрації, організованої антиіммігрантським і антиісламським активістом Томмі Робінсоном.

Наприкінці вересня британський уряд спробував заблокувати спробу співзасновниці пропалестинської організації Palestine Action оскаржити в суді заборону діяльності групи відповідно до антитерористичного законодавства.