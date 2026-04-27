Італія екстрадувала громадянина Китаю до США у справі про хакерство

Італія екстрадувала до США громадянина Китаю, якого там розшукували за звинуваченнями у хакерстві, що включають викрадення результатів медичних досліджень щодо COVID-19.

Про це повідомила в понеділок, 27 квітня, італійська поліція, передає Reuters, "Європейська правда".

Мова йде про Сюя Цзевея, який був заарештований у Мілані в липні минулого року на прохання американської влади, яка звинуватила його в електронному шахрайстві та крадіжці особистих даних з обтяжуючими обставинами за його ймовірну участь у хакерських атаках, що відбулися в період з лютого 2020 року по червень 2021 року.

У своїй заяві італійська поліція описала його як "небезпечного іноземного хакера", якого було передано владі США для притягнення до відповідальності за звинуваченнями у злочинній змові, несанкціонованому доступі до комп'ютерних систем, комп'ютерному шахрайстві та крадіжці особистих даних.

Міністерство юстиції США (DOJ) стверджує, що Сюй займався хакерством та крадіжкою важливих даних досліджень щодо COVID-19 за дорученням китайського уряду.

Варто зазначити, що це відбувається на тлі погіршення стосунків між Мелоні та американським президентом Дональдом Трампом. Зокрема кілька днів тому Мелоні заявила, що останнім часом не мала контактів із президентом США, але назвала відносини між країнами "міцними".

Як відомо, суперечка між лідерами виникла через різку критику Трампом неодноразових закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході.

Мелоні назвала висловлювання американського президента неприйнятними.

Трамп згодом звинуватив її у відсутності мужності та заявив, що відносини між ними вже не такі, як раніше.

