Италия экстрадировала гражданина Китая в США по делу о хакерстве

Италия экстрадировала в США гражданина Китая, которого там разыскивали по обвинениям в хакерстве, включая хищение результатов медицинских исследований по COVID-19.

Об этом сообщила в понедельник, 27 апреля, итальянская полиция, передает Reuters, "Европейская правда".

Речь идет о Сюе Цзевее, который был арестован в Милане в июле прошлого года по просьбе американских властей, обвинивших его в электронном мошенничестве и краже личных данных с отягчающими обстоятельствами за его предполагаемое участие в хакерских атаках, произошедших в период с февраля 2020 года по июнь 2021 года.

В своем заявлении итальянская полиция описала его как "опасного иностранного хакера", который был передан властям США для привлечения к ответственности по обвинениям в преступном сговоре, несанкционированном доступе к компьютерным системам, компьютерном мошенничестве и краже личных данных.

Министерство юстиции США (DOJ) утверждает, что Сюй занимался хакерством и кражей важных данных исследований по COVID-19 по поручению китайского правительства.

Стоит отметить, что это происходит на фоне ухудшения отношений между Мелони и американским президентом Дональдом Трампом. В частности, несколько дней назад Мелони заявила, что в последнее время не имела контактов с президентом США, но назвала отношения между странами "прочными".

Как известно, спор между лидерами возник из-за резкой критики Трампом неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке.

Мелони назвала высказывания американского президента неприемлемыми.

Трамп впоследствии обвинил ее в отсутствии мужества и заявил, что отношения между ними уже не такие, как раньше.

