Суд у США звинуватив стрільця у спробі вбивства Трампа

Новини — Понеділок, 27 квітня 2026, 21:18 — Уляна Кричковська

Чоловіку, який влаштував стрілянину на вечері, де перебували президент США Дональд Трамп та його дружина висунули звинувачення.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

31-річний Коул Томас Аллен у понеділок, 27 квітня, вперше з’явився у федеральному суді, де йому висунули звинувачення у спробі вбивства Трампа.

Чоловіку також висунули звинувачення у злочинах, пов’язаних із вогнепальною зброєю.

Наразі Аллен залишатиметься під вартою. Слухання щодо продовження утримання під вартою призначено на кінець цього тижня.

ЗМІ писали, що Аллен написав маніфест, у якому "чітко зазначив, що хоче напасти на представників адміністрації".

Трамп вважає, що такої стрілянини ніколи не сталося якби на території Білого дому була побудована "велика та захищена бальна зала".  

