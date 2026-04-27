Суд у США звинуватив стрільця у спробі вбивства Трампа

Чоловіку, який влаштував стрілянину на вечері, де перебували президент США Дональд Трамп та його дружина висунули звинувачення.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

31-річний Коул Томас Аллен у понеділок, 27 квітня, вперше з’явився у федеральному суді, де йому висунули звинувачення у спробі вбивства Трампа.

Чоловіку також висунули звинувачення у злочинах, пов’язаних із вогнепальною зброєю.

Наразі Аллен залишатиметься під вартою. Слухання щодо продовження утримання під вартою призначено на кінець цього тижня.

ЗМІ писали, що Аллен написав маніфест, у якому "чітко зазначив, що хоче напасти на представників адміністрації".

Трамп вважає, що такої стрілянини ніколи не сталося якби на території Білого дому була побудована "велика та захищена бальна зала".