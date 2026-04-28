Глава МЗС Естонії запевняє, що новий пакет санкцій проти РФ буде жорстким

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що 21-й пакет санкцій проти Росії, розробку якого вже почали в ЄС, буде жорстким і стосуватиметься російських енергоносіїв.

Заяву очільника естонського зовнішньополітичного відомства наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Коментар міністра стосовно майбутнього пакета санкцій проти РФ пролунав у контексті зміни влади в Угорщині, де на зміну багаторічному уряду Віктора Орбана прийде Петер Мадяр і його партія "Тиса".

Як зазначив Тсахкна, Європа повинна скористатися політичними змінами в Угорщині, щоб домогтися прийняття рішень, необхідних для підтримки України.

"Найбільш критичними, безперечно, є майбутні пакети санкцій. 20-й пакет санкцій ухвалено, 21-й готується, і він буде досить жорстким, особливо щодо енергоносіїв", – сказав він.

Нагадаємо, Рада ЄС 23 квітня за письмовою процедурою ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки, які дозволять надати Україні 90 млрд євро кредиту у 2026-27 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

До 20-го пакета санкцій увійшли понад 100 індивідуальних обмежень, посилення тиску на енергетичний сектор і "тіньовий флот", а також нові заходи проти фінансових установ у третіх країнах та компаній, що підтримують російський військово-промисловий комплекс.

Після цього стало відомо, що ЄС розпочав роботу над новим пакетом санкцій проти Росії.