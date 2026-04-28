Глава МИД Эстонии заверяет, что новый пакет санкций против РФ будет жестким

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что 21-й пакет санкций против России, разработка которого уже началась в ЕС, будет жестким и коснется российских энергоносителей.

Заявление главы эстонского внешнеполитического ведомства приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Комментарий министра относительно будущего пакета санкций против РФ прозвучал в контексте смены власти в Венгрии, где на смену многолетнему правительству Виктора Орбана придет Петер Мадьяр и его партия "Тиса".

Как отметил Тсахкна, Европа должна воспользоваться политическими изменениями в Венгрии, чтобы добиться принятия решений, необходимых для поддержки Украины.

"Наиболее критичными, бесспорно, являются будущие пакеты санкций. 20-й пакет санкций принят, 21-й готовится, и он будет достаточно жестким, особенно в отношении энергоносителей", – сказал он.

Напомним, Совет ЕС 23 апреля в письменной процедуре утвердил изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы, которые позволят предоставить Украине 90 млрд евро кредита в 2026-27 годах, а также 20-й пакет санкций ЕС против России.

В 20-й пакет санкций вошли более 100 индивидуальных ограничений, усиление давления на энергетический сектор и "теневой флот", а также новые меры против финансовых учреждений в третьих странах и компаний, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.

После этого стало известно, что ЕС приступил к работе над новым пакетом санкций против России.