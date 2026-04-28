В Німеччині проходить масштабний рейд проти байкерської банди

У вівторок поліція німецької федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія провела масштабну операцію, спрямовану проти байкерського угруповання Hells Angels, після того як влада заборонила місцевий осередок цієї банди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Близько 1 200 співробітників поліції, у тому числі зі спеціальних підрозділів, були задіяні в 28 містах, включаючи Леверкузен, Кельн, Дортмунд і Дуйсбург.

Земельне Міністерство внутрішніх справ в Дюссельдорфі повідомило, що з раннього ранку були проведені обшуки в понад 50 об'єктах у рамках однієї з найбільших операцій проти угруповань байкерів в історії землі.

Серед об'єктів були будинки та комерційні приміщення членів і соратників банди.

Заборона на осередок Hells Angels у Леверкузені є останньою в серії заходів, вжитих щодо групи в цій німецькій землі за останні роки.

Розслідування щодо групи ґрунтується на підозрі у створенні злочинної організації.

Згідно з нещодавніми повідомленнями ЗМІ з посиланням на Управління кримінальної поліції землі (LKA), у "Хеллс Енджелс" було 29 осередків у Північному Рейні-Вестфалії, що налічували близько 469 членів.

Це робить її найбільшою байкерською групою в цій землі.

