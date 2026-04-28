В Германии проходит масштабный рейд против байкерской банды

Во вторник полиция немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия провела масштабную операцию, направленную против байкерской группировки Hells Angels, после того как власти запретили местную ячейку этой банды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Около 1 200 сотрудников полиции, в том числе из специальных подразделений, были задействованы в 28 городах, включая Леверкузен, Кельн, Дортмунд и Дуйсбург.

Земельное Министерство внутренних дел в Дюссельдорфе сообщило, что с раннего утра были проведены обыски в более 50 объектах в рамках одной из крупнейших операций против группировок байкеров в истории земли.

Среди объектов были дома и коммерческие помещения членов и соратников банды.

Запрет на ячейку Hells Angels в Леверкузене является последним в серии мер, принятых в отношении группы в этой немецкой земле за последние годы.

Расследование в отношении группы основывается на подозрении в создании преступной организации.

Согласно недавним сообщениям СМИ со ссылкой на Управление криминальной полиции земли (LKA), у "Хеллс Энджелс" было 29 ячеек в Северном Рейне-Вестфалии, насчитывавших около 469 членов.

Это делает ее крупнейшей байкерской группой в земле.

