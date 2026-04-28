Польша отпустила российского археолога Бутягина в рамках обмена с РФ

Польша в рамках обмена с РФ отпустила российского археолога Александра Бутягина, об экстрадиции которого просила Украина за раскопки в оккупированном Крыму.

Как сообщает Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда", об этом на брифинге сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

На вопрос о том, кого отпустила Польша в рамках обмена заключенными, Сикорский рассказал, что среди этих людей – российский археолог Бутягин, экстрадиции которого ожидала Украина.

"Один из тех, кого мы обменяли – российский историк, который был в процессе экстрадиции в Украину", – сообщил Радослав Сикорский.

Российское агентство "Интерфакс" цитирует подтверждение от пресс-службы ФСБ о том, что в Россию возвращаются Александр Бутягин. Кроме него, это также жена российского военного из Приднестровья. Впрочем, в заявлении утверждают, что их обменяли на граждан Молдовы.

В марте суд в Польше согласовал экстрадицию российского археолога Бутягина на запрос Украины, он подал апелляцию.

Напомним, только что стало известно, что в Польшу вернулся активист польской общины в Беларуси Анджей Почобут, который много лет провел за решеткой по надуманным обвинениям. Обмен заключенными состоялся при содействии администрации Дональда Трампа.

