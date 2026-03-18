Суд у Польщі погодив екстрадицію російського археолога Бутягіна на запит України

Суд у Польщі дав згоду на екстрадицію в Україну російського археолога Александра Бутягіна, якого Україна розшукує за проведення розкопок в окупованому РФ Криму – проте на рішення ще можуть подати апеляцію.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Окружний суд Варшави 18 березня визнав можливим виконання запиту України на екстрадицію Бутягіна.

Адвокат археолога Адам Доманський зазначив, що вони будуть подавати апеляцію.

Нагадаємо, Україна звинувачує співробітника "Ермітажу" Бутягіна у незаконних розкопках і розкраданні історичних артефактів в окупованому Криму та на цих підставах оголосила його у розшук.

Бутягіна затримали в грудні 2025 року в одному з готелів Варшави, під час його поїздки Європою з лекціями. Україна після того подала запит на екстрадицію.

Росія у зв’язку з затриманням археолога викликала посла Польщі та висловлювала протест проти його видачі Україні.