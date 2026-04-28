У США вважають, що Ормузьку протоку можна розблокувати без повного розмінування

Міністр енергетики США Кріс Райт вважає, що не всі міни, встановлені Іраном в Ормузькій протоці, потрібно знімати, щоб судна могли знову проходити цим водним шляхом.

Про це він сказав під час саміту "Трьох морів" у Дубровнику, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Іран заявив, що встановив міни вздовж найбільш часто використовуваних маршрутів вузької водної артерії, через яку проходила приблизно п’ята частина світових поставок нафти та газу.

Протока фактично закрита з кінця лютого, що призвело до значних перебоїв у постачанні та стрімкого зростання цін на нафту та такі продукти, як дизельне пальне та бензин.

"Потрібен лише прохід, щоб судна могли входити й виходити. Гадаю, це можна зробити швидко", – сказав він.

Також Райт заявив, що США планують оголосити про "історичні" угоди щодо трубопроводів, які призведуть до збільшення обсягів імпорту європейськими країнами американської нафти та природного газу.

Цього ж дня американський президент Дональд Трамп заявив, що Іран хоче, аби США "якнайшвидше" відкрили Ормузьку протоку.

За даними видання The Times, Україна готова направити в Ормузьку протоку для розмінування свої мінні тральники з Британії.

Також ЗМІ писали, що Пентагон повідомив американським законодавцям цього тижня, що на розмінування Ормузької протоки, ймовірно, знадобиться шість місяців.