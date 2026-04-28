В США считают, что Ормузский пролив можно разблокировать без полного разминирования

Новости — Вторник, 28 апреля 2026, 16:55 — Уляна Кричковская

Министр энергетики США Крис Райт считает, что не все мины, установленные Ираном в Ормузском проливе, необходимо снимать, чтобы суда снова могли проходить по этому водному пути.

Об этом он заявил во время саммита "Трёх морей" в Дубровнике, передаёт Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Иран заявил, что установил мины вдоль наиболее часто используемых маршрутов узкой водной артерии, через которую проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.

Пролив фактически закрыт с конца февраля, что привело к значительным перебоям в поставках и стремительному росту цен на нефть и такие продукты, как дизельное топливо и бензин.

Впрочем, министр энергетики уверен, что не все мины нужно снимать, чтобы суда могли снова проходить по этому водному пути.

"Нужен только проход, чтобы суда могли входить и выходить. Думаю, это можно сделать быстро", – сказал он.

Также Райт заявил, что США планируют объявить об "исторических" соглашениях по трубопроводам, которые приведут к увеличению объемов импорта европейскими странами американской нефти и природного газа.

В этот же день американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран хочет, чтобы США "как можно скорее" открыли Ормузский пролив.

По данным издания The Times, Украина готова направить в Ормузский пролив для разминирования свои минные тральщики из Великобритании.

Также СМИ писали, что Пентагон сообщил американским законодателям на этой неделе, что на разминирование Ормузского пролива, вероятно, потребуется шесть месяцев.

