Трамп: Іран просить відкрити Ормузьку протоку, бо перебуває у стані колапсу

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Іран хоче, аби США "якнайшвидше" відкрили Ормузьку протоку.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

У вівторок, 28 квітня, Трамп заявив, що Іран повідомив США, що начебто перебуває "у стані колапсу".

"Вони хочуть, щоб ми якнайшвидше "відкрили Ормузьку протоку", поки вони намагаються розібратися у ситуації з керівництвом (що, на мою думку, їм вдасться!)", – написав американський президент.

Раніше писали, що Іран дав зрозуміти, що, можливо, готовий погодитися на проміжну угоду щодо відкриття Ормузької протоки в обмін на припинення Вашингтоном блокади іранських портів, відклавши при цьому складніші переговори щодо ядерної програми.

ЗМІ повідомили, що Трамп дав зрозуміти, що навряд чи прийме останню пропозицію Ірану щодо припинення війни.