Національне бюро розслідувань Угорщини відхилило звинувачення проти журналіста-розслідувача

Національне бюро розслідувань Угорщини не знайшло доказів, які б підтверджували звинувачення у шпигунстві проти журналіста-розслідувача Саболча Пані.

Про це він повідомив у Facebook, передає "Європейська правда".

Як відомо, наприкінці березня Мін’юст Угорщини ініціював справу проти Пані за "шпигунство".

У вівторок, 28 квітня, Пані повідомив, що Національне бюро розслідувань не виявило жодних доказів на підтвердження звинувачень.

"Національне бюро розслідувань не виявило жодних доказів на підтвердження звинувачень у шпигунстві проти Саболча Пані, зокрема того, що журналіст-розслідувач передавав дані іноземним розвідувальним службам, зокрема номер телефону Петера Сійярто, міністра закордонних справ і торгівлі, який залишає свою посаду", – йдеться у заяві, яку наводить журналіст.

Він запевнив, що й надалі буде продовжувати викривати діяльність російських шпигунів та агентів в Угорщині.

Нагадаємо, раніше проурядове видання Mandiner, що відоме через свою регулярну залученість до інформаційних атак на Україну та противників угорського прем’єра, який скоро йде у відставку, опублікувало аудіозапис розмови Пані з неназваною співрозмовницею.

У цьому записі журналіст сказав, що він знає про прослуховування якоюсь іноземною спецслужбою Сійярто, і згадав про одну з таких розмов. Державна пропаганда на цьому ґрунті назвала Пані шпигуном і почала кампанію з його цькування.

Пані не став заперечувати автентичність цього запису, а натомість оприлюднив зміст розмови міністра Сійярто з главою МЗС РФ Лавровим, про яку згадував.

Згідно з транскриптами, які опублікували 31 березня, Сійярто неодноразово відвідував Москву після 2022 року та пропонував допомогу в пом’якшенні санкцій ЄС.