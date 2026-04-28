Национальное бюро расследований Венгрии не нашло доказательств, подтверждающих обвинения в шпионаже против журналиста-расследователя Саболча Пани.

Об этом он сообщил в Facebook, передает "Европейская правда".

Как известно, в конце марта Минюст Венгрии инициировал дело против Пани за "шпионаж".

"Национальное бюро расследований не обнаружило никаких доказательств в подтверждение обвинений в шпионаже против Саболча Пани, в частности того, что журналист-расследователь передавал данные иностранным разведывательным службам, в частности номер телефона Петера Сийярто, министра иностранных дел и торговли, покидающего свой пост", – говорится в заявлении, которое приводит журналист.

Он заверил, что и в дальнейшем будет продолжать разоблачать деятельность российских шпионов и агентов в Венгрии.

Напомним, ранее проправительственное издание Mandiner, известное своей регулярной вовлеченностью в информационные атаки на Украину и противников венгерского премьера, который скоро уходит в отставку, опубликовало аудиозапись разговора Пани с неназванной собеседницей.

В этой записи журналист сказал, что он знает о прослушивании какой-то иностранной спецслужбой Сийярто, и упомянул об одном из таких разговоров. Государственная пропаганда на этой почве назвала Пани шпионом и начала кампанию по его травле.

Пани не стал отрицать подлинность этой записи, а вместо этого обнародовал содержание разговора министра Сийярто с главой МИД РФ Лавровым, о котором упоминал.

Согласно транскриптам, которые опубликовали 31 марта, Сийярто неоднократно посещал Москву после 2022 года и предлагал помощь в смягчении санкций ЕС.