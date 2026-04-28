Парламент Румунії наступного тижня розгляне вотум недовіри уряду 

Соціал-демократична партія (PSD) Румунії, яка цього місяця вийшла з уряду, та ультраправа партія AUR скандального Джордже Сіміона зібрали підписи за оголошення вотуму недовіри уряду Іліє Боложана.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Очікується, що румунський парламент голосуватиме за вотум недовіри уряду у вівторок, 5 травня, після проведення дебатів.

Лідер AUR Джордже Сіміон заявив, що партіям вдалося зібрати 251 підпис, тобто парламентську більшість, за відставку уряду. За його словами, окрім ультраправих та соціал-демократів, вотум недовіри підтримують також партії POT, PACE та незалежні депутати.

Нагадаємо, проєвропейський уряд Іліє Боложана опинився під загрозою розпаду після того, як 20 квітня Соціал-демократична партія Румунії проголосувала за відкликання своєї підтримки прем'єр-міністра та закликала його подати у відставку.

Сім міністрів від Соціал-демократичної партії, яка була найбільшою в коаліції, подали у відставку 23 квітня.

Соціал-демократи виступають проти політики уряду щодо підвищення податків, скорочення державного апарату, перегляду соціальних витрат, обмеження бюджетних привілеїв, аудиту державних компаній, посилення контролю за витратами та навіть проти спроб прив’язати управління публічними ресурсами до показників ефективності.

