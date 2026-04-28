Парламент Румынии на следующей неделе рассмотрит вотум недоверия правительству

Социал-демократическая партия (PSD) Румынии, которая в этом месяце вышла из правительства, и ультраправая партия AUR скандального Джордже Симиона собрали подписи за объявление вотума недоверия правительству Илие Боложана.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

Ожидается, что румынский парламент будет голосовать по вотуму недоверия правительству во вторник, 5 мая, после проведения дебатов.

Лидер AUR Джордже Симион заявил, что партиям удалось собрать 251 подпись, то есть парламентское большинство, за отставку правительства. По его словам, кроме ультраправых и социал-демократов, вотум недоверия поддерживают также партии POT, PACE и независимые депутаты.

Напомним, проевропейское правительство Илие Боложана оказалось под угрозой распада после того, как 20 апреля Социал-демократическая партия Румынии проголосовала за отзыв своей поддержки премьер-министра и призвала его подать в отставку.

Семь министров от Социал-демократической партии, которая была крупнейшей в коалиции, подали в отставку 23 апреля.

Социал-демократы выступают против политики правительства по повышению налогов, сокращению государственного аппарата, пересмотру социальных расходов, ограничению бюджетных привилегий, аудиту государственных компаний, усилению контроля за расходами и даже против попыток привязать управление публичными ресурсами к показателям эффективности.

