ЗМІ: топпосадовиця ЄС залишає посаду після конфлікту щодо торговельної угоди з США

Сабіне Веянд, яка протягом семи років керувала впливовим торговельним департаментом Європейської комісії, залишає свою посаду.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на обізнаних співрозмовників, пише "Європейська правда".

За даними співрозмовників, відставка пов’язана із суперечками всередині керівництва ЄС щодо торговельної угоди, укладеної минулого року з президентом США Дональдом Трампом.

Зазначається, що Веянд публічно не погоджувалася з позицією керівництва ЄС, яке вважало, що ця угода відповідає правилам Світової організації торгівлі.

28 липня минулого року ЄС і США уклали рамкову торговельну угоду, що встановила болючі 15-відсоткові мита на всі товари з ЄС до США – від автомобілів до вин. Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася", а у Євросоюзі критикували очільницю Єврокомісії за такий компроміс.

Також повідомляли, що Європейському Союзу вдалося зафіксувати нульові тарифи з боку США на низку товарів, як літаки й комплектуючі та фармацевтичні генерики.

Наприкінці 2025 року Трамп заявив, що запроваджені ним тарифи суттєво скоротили торговельний дефіцит США і сприяють нарощенню ВВП.