СМИ: высокопоставленная чиновница ЕС уходит в отставку после конфликта по поводу торгового соглашения с США

Сабине Веянд, которая в течение семи лет возглавляла влиятельный торговый департамент Европейской комиссии, покидает свой пост.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённых собеседников, пишет "Европейская правда".

По данным собеседников, отставка связана с разногласиями внутри руководства ЕС по поводу торгового соглашения, заключенного в прошлом году с президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается, что Веянд публично не соглашалась с позицией руководства ЕС, которое считало, что это соглашение соответствует правилам Всемирной торговой организации.

28 июля прошлого года ЕС и США заключили рамочное торговое соглашение, которое установило болезненные 15-процентные пошлины на все товары из ЕС в США – от автомобилей до вин. Трамп похвалил соглашение как "самое крупное соглашение, которое когда-либо заключалось", а в Евросоюзе критиковали главу Еврокомиссии за такой компромисс.

Также сообщалось, что Европейскому Союзу удалось зафиксировать нулевые тарифы со стороны США на ряд товаров, таких как самолеты, комплектующие и фармацевтические дженерики.

В конце 2025 года Трамп заявил, что введенные им тарифы существенно сократили торговый дефицит США и способствуют росту ВВП.