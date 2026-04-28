В Австрії підозрюваний у спробі теракту на концерті Тейлор Свіфт визнав свою вину

Чоловік, якого звинувачують у присязі на вірність угрупованню ІДІЛ та підготовці теракту на одному з концертів суперзірки Тейлор Свіфт у Відні майже два роки тому, визнав свою провину на початку судового процесу у вівторок, 28 квітня.

Про це повідомив його адвокат, пише AP, передає "Європейська правда".

Замах було зірвано, але австрійська влада все одно скасувала три виступи Свіфт у серпні 2024 року.

Обвинувачений, 21-річний громадянин Австрії, відомий лише як Беран А. відповідно до австрійських правил конфіденційності, зіштовхнувся з обвинуваченнями, до яких увійшли: терористичні злочини та членство в терористичній організації.

Йому загрожує до 20 років ув’язнення, і він перебуває під вартою з серпня 2024 року.

Анна Майр, його адвокат, заявила, що її клієнт визнав свою провину за звинуваченнями, пов'язаними зі змовою щодо концерту.

"Звичайно, він глибоко про це шкодує", – сказала вона.

Судовий процес відбувається у Вінер-Нойштадті, приблизно за годину їзди на південь від Відня. Слухання мають продовжитися 12 травня.

Нагадаємо, у серпні 2024 року у Відні скасували три концерти американської попзірки Тейлор Свіфт через побоювання терактів – після того, як у звʼязку з ними затримали двох людей.

Один із затриманих, 19-річний хлопець, за даними поліції, планував теракти в районі Відня.

Він спочатку зізнався, що планував вибух, але пізніше відмовився від своїх свідчень. Проти нього в Австрії триває розслідування.

Також у Німеччині засудили підлітка, причетного до спроби теракту на концерті Тейлор Свіфт.