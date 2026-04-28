В Австрии подозреваемый в попытке теракта на концерте Тейлор Свифт признал свою вину

Мужчина, которого обвиняют в принесении присяги на верность группировке ИГИЛ и подготовке теракта на одном из концертов суперзвезды Тейлор Свифт в Вене почти два года назад, признал свою вину в начале судебного процесса во вторник, 28 апреля.

Об этом сообщил его адвокат, пишет AP, передает "Европейская правда".

Покушение было сорвано, но австрийские власти все равно отменили три выступления Свифт в августе 2024 года.

Обвиняемый, 21-летний гражданин Австрии, известный только как Беран А. в соответствии с австрийскими правилами конфиденциальности, столкнулся с обвинениями, в число которых вошли: террористические преступления и членство в террористической организации.

Ему грозит до 20 лет тюремного заключения, и он находится под стражей с августа 2024 года.

Анна Майр, его адвокат, заявила, что ее клиент признал свою вину по обвинениям, связанным с заговором в отношении концерта.

"Конечно, он глубоко об этом сожалеет", – сказала она.

Судебный процесс проходит в Винер-Нойштадте, примерно в часе езды к югу от Вены. Слушания должны продолжиться 12 мая.

Напомним, в августе 2024 года в Вене отменили три концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт из-за опасений терактов – после того, как в связи с ними задержали двух человек.

Один из задержанных, 19-летний парень, по данным полиции, планировал теракты в районе Вены.

Сначала он признался, что планировал взрыв, но позже отказался от своих показаний. Против него в Австрии продолжается расследование.

Также в Германии осудили подростка, причастного к попытке теракта на концерте Тейлор Свифт.