Понад 50% американців вважають, що політика Трампа радше шкодить економіці країни

Понад половина американців вважають, що політика чинної адміністрації президента Дональда Трампа радше шкодить економіці країни; ще більше – негативно сприймають економічну ситуацію.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування на замовлення Fox News.

56% опитаних американців вважають, що політика адміністрації Трампа шкодить економіці країни, тоді як позитивним її вплив вважають лише 28%.

Серед республіканців, втім, позитивним вплив вважають 57%, а серед радикальних трампістів MAGA – 70%. Проте без урахування останньої групи позитивна оцінка серед республіканців несуттєво вища, ніж у загальній вибірці – 30%.

73% вважають, що економіка країни у поганій ситуації, 70% мають враження, що економічна ситуація погіршується – що на 15 відсоткових пунктів більше, ніж рік тому.

60% негативно оцінюють своє фінансове становище. Найбільш болючим називають зростання цін на продукти, пальне, послуги охорони здоров’я, комунальні послуги та оренду.

Ціни на пальне називають проблемою 60%, що майже удвічі більше, ніж у вересні 2025 року.

Опитування наприкінці березня показало, що дві третини американців – за те, щоб якнайшвидше згортати війну проти Ірану.

Трамп цього тижня заявив, що не має причин квапитись завершувати війну з Іраном.